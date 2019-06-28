ترامب يشيد ببوتين.. ويخاطبه ساخرا: لا تتدخل بالانتخابات

أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، بـ"علاقاته الجيدة جدا" مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، وذلك قبل بدء محادثات ثنائية بينهما على هامش قمة مجموعة العشرين المنعقدة في أوساكا باليابان.



وقال ترامب، في تصريحات للصحفيين، إنه "شرف كبير لي أن أكون مع الرئيس بوتين"، مضيفا: "علاقاتنا جيدة جدا"، علما بأن آخر محادثات ثنائية بينهما جرت في يوليو/تموز 2018 في هلسنكي.

وعندما سأله أحد الصحفيين عما إذا كان سيثير قضية التدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية خلال اجتماع ثنائي مع بوتين، أجاب ترامب "نعم، بالطبع سأفعل ذلك".

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ثم استدار ترامب إلى بوتين وعلق ساخرا: "لا تتدخل في الانتخابات الأمريكية".. وعلت الابتسامة وجه بوتين بينما قامت مترجمة بترجمة كلام الرئيس الأمريكي له.

وكان ترامب قد رفض، في مؤتمر صحفي مشترك مع بوتين في هلسنكي العام الماضي، انتقاد التدخل الروسي في انتخابات 2016، وقال إنه يعتقد أن بوتين صادق في نفيه.

وانطلقت أعمال قمة مجموعة العشرين رسميا في مدينة أوساكا باليابان، بمشاركة 37 دولة ومنظمة.. وبدأت أعمال القمة بكلمة لرئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، تلاها كلمة من الرئيس الصيني شي جين بينغ.

وتركز الجلسة الأولى للاجتماع على الاقتصاد الرقمي، وستكون المخاوف بشأن الخصوصية والأمان مدرجة على جدول الأعمال.. وكان قادة الدول وممثلوها قد وصلوا صباحاً إلى مقر القمة التي يتوقع أن تشهد مناقشة ملفات مهمة على رأسها الحلول المحتملة للحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.