شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء اليابان «قلق» بشأن وضع التجارة العالمية الحالي والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - رويترز (أوساكا)
وقال آبي متحدثا في اليوم الأول لقمة مجموعة العشرين في أوساكا والتي تستمر يومين «إن اليابان كحامل لواء للتجارة الحرة ستعزز على نحو كبير التحسن في منظومة تجارية متعددة الأطراف والمفاوضات بشأن اتفاقات للتعاون الاقتصادي».
وأضاف «أرغب اليوم في أن أناقش مع الزعماء إجراءات لتعزيز قوة الدفع نحو إصلاح في منظمة التجارة العالمية».
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