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رئيس وزراء اليابان «قلق» بشأن وضع التجارة العالمية الحالي

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جدة - خالد شويل - رويترز (أوساكا)

حث رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، اليوم (الجمعة)، زعماء من دول مجموعة العشرين على توجيه رسالة قوية لدعم التجارة «الحرة والنزيهة‭ ‬وغير المقيدة» في الوقت الذي عبر فيه عن «قلق عميق» إزاء الوضع الحالي للتجارة العالمية.

وقال آبي متحدثا في اليوم الأول لقمة مجموعة العشرين في أوساكا والتي تستمر يومين «إن اليابان كحامل لواء للتجارة الحرة ستعزز على نحو كبير التحسن في منظومة تجارية متعددة الأطراف والمفاوضات بشأن اتفاقات للتعاون الاقتصادي».

وأضاف «أرغب اليوم في أن أناقش مع الزعماء إجراءات لتعزيز قوة الدفع نحو إصلاح في منظمة التجارة العالمية».


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