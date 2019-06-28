شكرا لقرائتكم خبر عن ترمب يشيد بـ«علاقته الجيدة جدا» مع بوتين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ.ف.ب (أوساكا)

أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اليوم (الجمعة)، بـ«علاقته الجيدة جدا» مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين عند بدء محادثات ثنائية بينهما على هامش قمة مجموعة العشرين المنعقدة في أوساكا باليابان.

وقال ترمب «إنه شرف كبير لي أن أكون مع الرئيس بوتين»، مضيفا «علاقاتنا جيدة جدا»، علما أن آخر محادثات ثنائية بينهما جرت في يوليو في هلسنكي.