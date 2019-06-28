شكرا لقرائتكم خبر عن ترمب يشيد بـ«علاقته الجيدة جدا» مع بوتين والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - أ.ف.ب (أوساكا)أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اليوم (الجمعة)، بـ«علاقته الجيدة جدا» مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين عند بدء محادثات ثنائية بينهما على هامش قمة مجموعة العشرين المنعقدة في أوساكا باليابان.
وقال ترمب «إنه شرف كبير لي أن أكون مع الرئيس بوتين»، مضيفا «علاقاتنا جيدة جدا»، علما أن آخر محادثات ثنائية بينهما جرت في يوليو في هلسنكي.
كانت هذه تفاصيل خبر ترمب يشيد بـ«علاقته الجيدة جدا» مع بوتين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.