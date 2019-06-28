جريصاتي: قدمنا خطة لمعالجة موضوع النفايات وتشمل 3 مراحل

اشار وزير البيئة فادي جريصاتي إلى اننا "قدمنا خطة لمعالجة موضوع النفايات وتشمل 3 مراحل"، لافتا الى ان "هناك مشاكل في البحر والارض والمياه وهي نتيجة تراكم الفوضى منذ 50 عاما واليوم لم نعد قادرين على الاستمرار في المماطلة".
وفي حديث اذاعي ضمن برنامج "نقطة على السطر" مع الزملية نوال ليشاع عبود، أوضح جريصاتي أن "هناك قسم من النفايات تطمر ويجب البدء بعملية الفرز من المصدر"، مشيرا الى ان "مطمر برج حمود ليس سبب الرائحة بل هي ناتجة عن المجارير في المنطقة كما لا يوجد صرف صحي منذ سنوات".
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