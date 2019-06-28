النشرة: جريحان في حادث سير على طريق عام صور الناقورة

أفاد مراسل ​النشرة​" في ​الجنوب​ بأن ​حادث سير​ وقع قبل قليل على طريق عام صور ​الناقورة​ ما ادى الى سقوط جريحين تم نقلهم الى ​مستشفيات​ صور للمعالجة.

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