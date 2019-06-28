رابطة مختارين المتن شكرت تخصيص مساهمة مالية لصندوق المختارين بالموازنة

توقفت رابطة مختارين ​المتن​ في بيان عند اقرار لجنة المال و​الموازنة​ بناء على اقتراح رئيسها النائب ​ابراهيم كنعان​، فتح باب في الموازنة لصندوق المختارين في ​لبنان​ بما يسمح بتخصيص مساهمة مالية تبلغ مليار ليرة له. وشكرت لجنة المال ورئيسها على هذه الخطوة التي تأتي في سياق تأمين المتطلبات الاجتماعية للمختارين، موجهة تحية لنائب المتن على الجهد الذي يقوم به، ووقوفه دائماً الى جانب اصحاب الحقوق.

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