الديلي تلغراف: كوشنر لم يتمكن من فعل الكثير خلال قمة البحرين

رأت صحيفة "الديلي تليغراف" البريطانية في تقرير لها إلى ان "مستشار الرئيس الأميركي ​جاريد كوشنر​ لم يتمكن من فعل الكثير خلال قمة ​البحرين​ التي استغرقت يومين فيما يخص ما سماه الرئيس الامريكي ​دونالد ترامب​ بالصفقة النهائية واتفاق السلام بين الفلسطينيين وال​إسرائيل​يين".

وأضافت أنه "رغم ذلك قد تكون القمة قد ساعدت في إنجاز هدف آخر وهو جمع الحلفاء من عرب ​الخليج​ والإسرائيليين فيما قد يكون إعادة لترتيب الاستراتيجيات في ​الشرق الأوسط​". وأوضحت أنه بالرغم من أن ​السعودية​ والبحرين و​الإمارات​ ليست لديهم علاقات ديبلوماسية مع إسرائيل، إلا أن التقارب الذي حدث خلال السنوات الماضية كان مدفوعا بالخوف المشترك من ​إيران​.

وأكدت أنه لم تُوجه الدعوة لأي مسؤول إسرائيلي لحضور القمة بسبب رفض السلطة الوطنية الفلسطينية المشاركة، لكن ما حدث كان عشرات اللقاءات بين الإسرائيليين والقادة العرب في الخليج بشكل لم يكن يتصوره احد قبل سنوات معدودة.