السيد: لماذا يصر بعض الزعماء على تعيين أسوأ القضاة والضباط والمدراء من طوائفهم

اشار النائب ​اللواء​ ​جميل السيد​ في تصريح له عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​ إلى انه " عندما عيّن الرئيس الفرنسي ميتران أحد أصدقائه رئيساً للمجلس الدستوري،كتب له هذا الأخير:" أشكرك على تعييني، وسأكون ناكراً لجميلك في أحكامي عندما لا تكون على حق"، متسائلا:"لماذا يصر بعض الزعماء عندنا على تعيين أسْوأ ​القضاة​ والضباط والمدراء من طوائفهم لتحقير كل آدمي وشريف في طائفتهم والبلد؟".

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