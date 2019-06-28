خواجة:اتجاه الى الانتهاء من مناقشة الموازنة الثلثاء المقبل كأبعد تقدير

أشار عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​محمد خواجة​ في حديث صحفي الى ان "اجتماعات ​لجنة المال​ في مناقشة ​الموازنة​ هي سابقة في تاريخ العمل النيابي وبشهادة النواب المخضرمين، إذ لأول مرة تسجل ​اللجان النيابية​ منسوب نشاط عالٍ بهذا المستوى من المسؤولية والحضور الكثيف، وقد تكون هذه الموازنة عنصراً جاذباً، لأنّها استثنائية في ظرف استثنائي. ويساعد على هذا الامر متابعة رئيس ​المجلس النيابي​ ​نبيه بري​ شخصياً هذه الاجتماعات وبالتفاصيل كل جلسة بجلستها، وإنّ الاتجاه هو الى الانتهاء من مناقشة الموازنة الثلثاء المقبل كأبعد تقدير وإحالة الموازنة الى الهيئة العامة".

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