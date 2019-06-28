كرم دعا لتخصيص مرفأ بيروت: كفى استهتارا

رأى امين سر "تكتل ​الجمهورية القوية​" النائب السابق ​فادي كرم​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي ان"مسعى تحويل ادارة ​مرفأ بيروت​ الى مؤسسة عامة هو محاولة تحويل هذه المؤسسة لتكون خاضعة للخدمات السياسية الخاصة كما يجري في مؤسسات عامة اخرى. خصخصوا هذه المؤسسة الآن وأدخلوا مليارات هدرت على مدى سنوات، كفى لارقابة، كفى استهتارا".

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