علمت "​الجمهورية​"، انّ البحث في الإجتماع الذي عقد في ​السراي الحكومي​ بين رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ ووزير المال ​علي حسن خليل​ وحاكم ​مصرف لبنان​ ​رياض سلامة​ تناول عملية التحضير لإطلاق سندات الخزينة بالعملات الأجنبية والتنسيق بين مصرف لبنان و​وزارة المال​ في كل الإجراءات، ولاسيما منها المتعلقة ب​الموازنة​، والتي يجب ان تتكامل مع المستلزمات المالية والنقدية مع ضرورة المحافظة على الاستقرار المالي والنقدي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجمهورية: اللقاء بين الحريري وخليل وسلامة بحث باطلاق سندات الخزينة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.