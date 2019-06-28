طقس صيفي معتاد يسيطر على الحوض الشرقيّ للمتوسّط

أفادت مصلحة الارصاد الجوية في الطيران المدني بأن طقسا صيفيا معتادا يسيطر على الحوض الشرقيّ للمتوسّط.
وتوقعت ان يكون طقس اليوم غائم جزئيّاً مع انخفاض درجات الحرارة خاصة على الجبال والداخل، تنشط الرياح أحياناً ويتحول مساء الى غائم مع ضباب على المرتفعات.
كما توقعت ان يكون طقس الغد غائم جزئيّاً الى غائم مع انخفاض إضافيّ طفيف بدرجات الحرارة على الجبال والداخل بينما تبقى دون تعديل على الساحل، تنشط الرياح أحياناً كما يتشكّل الضباب على المرتفعات. أما الأحد فيكون غائم جزئيّاً إلى غائم أحياناً مع ضباب على المرتفعات دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة .
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