رجل الأعمال جيلبير المجبر قدّم سيارتي اسعاف للدفاع المدني في جبيل

حصل مركز ​الدفاع المدني​ في جبيل على سيارتي اسعاف من نوع Renault Trafic مجهزتين بالكامل سيتم استعمالهما للحوادث اليومية، وأهميتهما أنهما المركز على التدخل السريع في نقل المرضى والمصابين وفي ​حالات​ الطوارئ.

كذلك سيتم استعمال هذه السيارات في حالات ​الحرائق​ الكبرى بحيث بات بإمكان ​سيارة​ الاسعاف مرافقة فريق الدفاع المدني.

تجدر الاشارة الى أن السيارتين اللتين حصل عليهما مركز جبيل في الدفاع المدني هما من تقدمة رجل الأعمال اللبناني ​جيلبير المجبر​.