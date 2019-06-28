رجل الأعمال جيلبير المجبر قدّم سيارتي اسعاف للدفاع المدني في جبيل

حصل مركز الدفاع المدني في جبيل على سيارتي اسعاف من نوع Renault Trafic مجهزتين بالكامل سيتم استعمالهما للحوادث اليومية، وأهميتهما أنهما المركز على التدخل السريع في نقل المرضى والمصابين وفي حالات الطوارئ.
كذلك سيتم استعمال هذه السيارات في حالات الحرائق الكبرى بحيث بات بإمكان سيارة الاسعاف مرافقة فريق الدفاع المدني.
تجدر الاشارة الى أن السيارتين اللتين حصل عليهما مركز جبيل في الدفاع المدني هما من تقدمة رجل الأعمال اللبناني جيلبير المجبر.
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