مسؤول اماراتي: التزامنا تاريخي تجاه الشعب الفلسطيني

أكد نائب المندوبة الدائمة للدولة لدى ​الأمم المتحدة​ سعود ​حمد الشامسي​ "مواصلة دعم ​الامارات​ وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل ​اللاجئين الفلسطينيين​ "​الأونروا​"، معربا عن تطلعه لرؤية المزيد من الوسائل الدولية المبتكرة لتمويل الوكالة.

وأشار إلى "المساهمة الإضافية التي قدمتها دولة ​الإمارات​ في عام 2018، والتي تزيد قيمتها على 50 مليون ​دولار​، لتصبح دولة الإمارات سادس أكبر مانح للوكالة نهاية هذا العام الماضي"، منوهاً بأن "هذه المساهمة ساعدت على مواصلة البرامج التعليمية لمئات ​المدارس​ التابعة للوكالة، وأيضاً في دعم البرامج الصحية والغذائية التي تقدمها الوكالة".

ولفت إلى "مساهمة الإمارات بقيمة مليوني دولار لتمويل ​الوقود​ لمحطات ​الكهرباء​ لدعم ​المستشفيات​ في ​قطاع غزة​"، كاشفاً عن "تقديم ​الدولة​ عبر مؤسساتها الرائدة نحو 364 مليون دولار كمساعدات إنسانية وتنموية وغذائية للشعب الفلسطيني خلال عامي 2017 و2018".