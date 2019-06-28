أكد نائب المندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة سعود حمد الشامسي "مواصلة دعم الامارات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، معربا عن تطلعه لرؤية المزيد من الوسائل الدولية المبتكرة لتمويل الوكالة.
وأشار إلى "المساهمة الإضافية التي قدمتها دولة الإمارات في عام 2018، والتي تزيد قيمتها على 50 مليون دولار، لتصبح دولة الإمارات سادس أكبر مانح للوكالة نهاية هذا العام الماضي"، منوهاً بأن "هذه المساهمة ساعدت على مواصلة البرامج التعليمية لمئات المدارس التابعة للوكالة، وأيضاً في دعم البرامج الصحية والغذائية التي تقدمها الوكالة".
ولفت إلى "مساهمة الإمارات بقيمة مليوني دولار لتمويل الوقود لمحطات الكهرباء لدعم المستشفيات في قطاع غزة"، كاشفاً عن "تقديم الدولة عبر مؤسساتها الرائدة نحو 364 مليون دولار كمساعدات إنسانية وتنموية وغذائية للشعب الفلسطيني خلال عامي 2017 و2018".
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول اماراتي: التزامنا تاريخي تجاه الشعب الفلسطيني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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