ترامب يتوقع عقد لقاء بناء مع الرئيس الصيني على هامش قمة مجموعة العشرين

توقع الرئيس الاميركي دونالد ترامب عقد لقاء بناء مع الرئيس الصيني على هامش قمة مجموعة العشرين.
وكان ترامب قد التقى على هامش القمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لقاء على هامش قمة العشرين في أوساكا اليابانية.
وكان قد افتتح قادة مجموعة الـ20 قمتهم صباح اليوم في أوساكا باليابان، حيث يتوقع أن تكون واحدة من أكثر القمم التي تشهد انقسامات منذ سنوات.
وافتتح رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي الاجتماع الذي ستهيمن عليه مناقشات مثيرة للجدل تتعلق بالتجارة والتوترات الجيوسياسية وتغير المناخ.
وتركز الجلسة الأولى للاجتماع على الاقتصاد الرقمي، وستكون المخاوف بشأن الخصوصية والأمان مدرجة على جدول الأعمال.
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