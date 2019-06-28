ترامب يتوقع عقد لقاء بناء مع الرئيس الصيني على هامش قمة مجموعة العشرين

توقع الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ عقد لقاء بناء مع الرئيس الصيني على هامش قمة ​مجموعة العشرين​.

وكان ترامب قد التقى على هامش القمة الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ لقاء على هامش ​قمة العشرين​ في أوساكا ​اليابان​ية.

وكان قد افتتح قادة مجموعة الـ20 قمتهم صباح اليوم في أوساكا باليابان، حيث يتوقع أن تكون واحدة من أكثر القمم التي تشهد انقسامات منذ سنوات.

وافتتح رئيس الوزراء الياباني ​شينزو آبي​ الاجتماع الذي ستهيمن عليه مناقشات مثيرة للجدل تتعلق بالتجارة والتوترات الجيوسياسية وتغير المناخ.

وتركز الجلسة الأولى للاجتماع على ​الاقتصاد​ الرقمي، وستكون المخاوف بشأن الخصوصية والأمان مدرجة على جدول الأعمال.