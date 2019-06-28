شكرا لقرائتكم خبر عن وكيلة القوى العاملة بالبرلمان تطالب بإنشاء مجمع مدارس فى مدينة قليوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدمت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بطلب مناقشة اقتراح رغبة، بشأن إقامة مجمع مدارس بمنطقة الأعجام بحرى السكة الحديد بمدينة قليوب، على مساحة فدان و20 قيراطا و18 سهما ملك هيئة الإصلاح الزراعى.

وقالت "درويش" فى طلب الاقتراح، إن عدد سكان بحرى سكة الحديد والعزب المجاورة لها أكثر من 70 ألف نسمة ولا يوجد غير مدرستين للتعليم الأساس فقط.

وأضافت وكيل لجنة القوى العاملة، أن المنطقة لا يوجد بها مدرسة ثانوى ولا مدرسة تجارى ولا مدرسة تجريبى، مما أدى إلى رفع الكثافة الطلابية فى الفصول بشرق السكه الحديد حتى أصبح الكثافة داخل الفصول تتخطى 100 تلميذ فى الفصل الوحد.

وطالبت "درويش" بإقامة مجمع مدارس، حيث إن قطعة الأرض المذكورة تستوعب هذا المجمع لخدمة اهالينا ببحرى السكة الحديد والعزب المجاورة وتخيف الكثافة عن مدارس شرق السكه الحديد بمدينة قليوب والعزب التابعة لبحرى السكة الحديد المستفادة من المجمع، وحتى يتم الحفاظ على أرواح أبنائنا الطلاب الذين يقومون كل يوم بعبور شريط السكة الحديد، مما يسبب عناء وخطورة على حياتهم بسبب القطارات وكثرة الحوادث.