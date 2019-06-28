رامي عياش يدعم المواهب مغربية .. ويصرح:استثماري في المغرب تعبير عن حبي للبلد -فيديو

كشف الفنان اللبناني رامي عياش، أمس الخميس، أنه قرر إتاحة الفرصة لمواهب مغربية للصعود معه على منصة النهضة بمهرجان موازين.

وقال رامي عياش في رده على سؤال “اليوم 24″، أن المغرب مليء بالمواهب، وقد قرر قبل 13 سنة، افتتاح شركة لاكتشاف المواهب في المغرب.

وأضاف عياش أنه أراد إعطاء فرصة للمواهب المغربية التي تشتغل في مشروعه “مسرح لبنان” للظهور بمهرجان كبير وبارز، مثل مهرجان موازين.

وتحدث رامي عياش عن استثماره في المغرب، مؤكدا أن الهدف من ذلك ليس تجاريا في الأساس وإنما تعبير عن شغفه وحبه للمغرب.

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ويملك رامي عياش لحدود الساعة 4 مطاعم في المغرب في مدن مختلفة.

ويلتقي رامي عياش مع جمهوره المغربي على منصة النهضة بمهرجان موازين إيقاعات العالم، اليوم الخميس.