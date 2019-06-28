وفد أممي يقيم جهود المغرب في مكافحة الإرهاب

استقبل المغرب، ابتداء من أول أمس الأربعاء، المديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب، التابعة لمجلس الأمن في الأمم المتحدة، في زيارة ينتظر أن تستمر إلى، غاية نهاية الأسبوع الجاري.

وقالت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي إن زيارة المديرية الأممية تندرج في إطار انخراط المغرب في شراكة قوية مع الأمم المتحدة، ما يعكس الأولوية، التي يمنحها المغرب لعلاقته بهذه المديرية.

وحسب المصدر ذاته، فإن هذه الزيارة تهدف إلى تشخيص الممارسات الجيدة التي طورها المغرب في مجال مكافحة الإرهاب، والأخطار المرتبطة به.

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الوفد الأممي تقوده ميشيل كونينس، المديرة التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن في الأمم المتحدة، ويضم في عصويته أكثر من عشرة خبراء ممثلين لهذه الهيأة، بالإضافة إلى ممثلين لمؤسسات دولية أخرى.

برنامج الوفد الأممي، سيضم عددا من الزيارات، واللقاءات، ما بين الوفد، وممثلين لمؤسسات، وخبراء مغاربة.

يذكر أن المغرب عرض قبل أشهر قليلة خطته في مكافحة الإرهاب بالاجتماع الوزاري للتحالف الدولي لمحاربة “داعش”، قال فيه إنه ينهج مقاربة “متفردة”، و”مشهود بها” للوقاية ومكافحة التعصب والتطرف العنيف، تتمحور حول سلسلة من التدابير، تهم التكوين الملائم للأئمة، وتفكيك الخطاب المتطرف، ومنع، ومكافحة انتشار التطرف العنيف في السجون، فيما لا تزال الأجهزة الأمنية في المغرب تعلن بشكل متواصل تفكيك خلايا إرهابية في مدن متفرقة في البلاد.