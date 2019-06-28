"المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون": تنافس بين 273 عملًا إعلاميًا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - افتتحت العاصمة التونسية ليلة أمس، الخميس، الدورة العشرين للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون بحفل أحيته الفنانة السورية لينا شماميان رفقة الفنان البحريني فيصل الأنصاري بمشاركة الأوركسترا السيمفوني التونسي، في مدينة الثقافة وسط تونس.

ويتواصل المهرجان الذي ينظمه اتحاد إذاعات الدول العربية بالتعاون مع مؤسستي الإذاعة والتلفزيون التونسيين، وبالشراكة مع المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية "عربسات إلى غاية الأحد 30 حزيران/ يونيو الجاري بتونس.

وتشارك 14 هيئة أعضاء بالاتحاد و15 هيئة من خارج الاتحاد في مسابقات المهرجان.

وتتنافس هذه الأعمال للفوز بجوائز المهرجان السنوية، الخاصة بالمنوعات الإذاعية والتلفزيونية والأعمال الدرامية والبرامج التوثيقية والبرامج الإخبارية.

وانطلق حفل الافتتاح بوصلة من الموسيقى التصويرية للمسلسل المصري "رأفت الهجان" من ألحان عمار الشريعي وتوزيع يوسف بريني والذي يروي قصة أشهر جاسوس مصري اشتغل لصالح المخابرات المصرية ضد إسرائيل وكان له دور فعال في حرب 1967.

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وكانت موسيقى البداية تحمل إشارة إلى العمليتين الارهابيتين اللتان استهدفتا العاصمة أمس، الخميس، كرسالة مساندة للشعب التونسي في حربه على الإرهاب.

وخلال حفل الافتتاح، قدمت الفنانة لينا شماميان باقة من أعمالها الغنائية ومجموعة من الأغاني العربية التي رسخت في ذاكرة المواطن العربي التي تتوزع بين أغان تراثية لبعض البلدان العربية وأخرى حديثة.

وتم خلال الحفل تكريم ثلة من الفنانين العرب، بينهم الفنانين المصريين روجينا وماجد المصري والسوريين صباح الجزائري وباسم ياخور واللبنانية ماغي أبو غصن والجزائرية سارة العلامة والتونسية دليلة المفتاحي.