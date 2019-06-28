ميلان يقرر بيع حارسه في الصيف

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن فريق آيه سي ميلان الإيطالي اتخذ قرارا نهائيا ببيع حارس مرماه، جيانلويجي دوناروما، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب ما نقلته شبكة "سكاي سبورت إيطاليا"، فإن ميلان يشترط الحصول على قيمة بيع دوناروما أموالًا، وليس من خلال إدخال أحد اللاعبين في الصفقة.

ويقدر ميلان، صفقة دوناروما بـ50 مليون يورو، وجاء قرار البيع بسبب أن الحارس يتبقى عامان في عقده مع الروسونيري، ولا ينوي التجديد لصالح الفريق الإيطالي.

ويحتاج ميلان إلى أموال بيع دوناروما، لضبط ميزانيته وعدم التعرض لعقوبات، بسبب قانون اللعب المالي النظيف الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على الأندية.

يذكر أن ميلان رفض عرض باريس سان جيرمان، للتعاقد مع دوناروما مقابل 20 مليون يورو، بالإضافة إلى الحارس ألفونس أريولا.