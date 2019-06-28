لأول مرة مسابقة ملكات الجمال بدون 'مكياج' (صور)

حسنًا، قد يكون كل هذا على وشك أن يصبح شيئًا من الماضي، حيث أن ملكة جمال إنجلترا أطلقت جولة بدون مستحضرات التجميل بالكامل لأول مرة في تاريخ المسابقة، لدعم الجمال الطبيعي، والتشجيع على قبول النفس.وتجرى المسابقة حاليًا، بين 54 متسابقة، وتهدف إلى تتويج الفائزة فى الجولة النهائية في نيوكاسل الشهر المقبل واختيارها لتمثيل البلاد في مسابقة ملكة جمال العالم.وكمبادرة جديدة لعام 2019، واجهت المشاركات تحديًا في تقديم لقطات خاصة بهن بدون مكياج أو فلتر، أو تعديل.وتم اتخاذ قرار إضافة جولة اختيارية جديدة، بعد أن أصيب المنظمون بالصدمة من رؤية الفتيات يتحولن عن طريق الحقن والفيلر وغيره الى نسخة متطابقة.

وقالت مديرة مسابقة ملكة جمال إنجلترا Angie Beasle، أنجي بيسلي، "لقد صُدمنا مؤخرًا بعد رؤية المتسابقات اللاتي لا تتجاوز أعمارهن 19 عامًا يخضعن لعلاجات حقن الشفاه وحتى البوتوكس، والكثير منهن يدخلن بوجوه كاملة من ماكياج كثيف يلغي جمالهن الطبيعي".

وقالت ملكة جمال إنجلترا الحالية، أليشا كواي، من نيوكاسل بأنها تقوم بشكلٍ شبه يومي بمشاركة صورتها بدون مكياج على وسائل التواصل الاجتماعي بهدف الترويج للصورة الواقعية على الإنترنت.

وأضافت: "لدينا على وسائل التواصل الاجتماعي، نساء مؤثرات ونماذج تؤدي دورًا في وضع معيار غير واقعي للجمال، أعتقد أن هذا يسبب مشكلات في الصحة العقلية لدى الفتيات والشباب أيضًا".

وأردفت تقول: "إن متابعة محاولة الحصول على المظهر المثالي الذي لا تشوبه شائبة هو أمر صعب للغاية وغير واقعي، لذا فإن جولة Bare Face Top Model مهمة للغاية لاحتضان الجمال الطبيعي".