بركلات الترجيح.. البرازيل تثأر من باراجواي وتتأهل لنصف نهائي كوبا أمريكا

2019-06-28 | 08:26
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قادت ركلات الترجيح، المنتخب البرازيلي، للدور نصف النهائي لبطولة كوبا أمريكا التي يستضيفها على أرضه، على حساب باراجواي، بنتيجة (4-3).
وشهدت المباراة طرد للاعب باراجواي، فابيان بالونيا، بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية، لتدخله العنيف على روبيرتو فيرمينو في الدقيقة 58 من الشوط الثاني.
لم يشهد الوقت الأصلي تسجيل أي أهداف وانتهى بتعادل سلبي، ليتجه الفريقان لركلات الترجيح.
سجل للبرازيل كلاً من ويليان وماركوس كوريا وفيليب كوتينيو، وأهدر فيرمينو الركلة الرابعة، وسجل جابريل جيسوس الخامسة
ولباراجواي، أهدر جوستافو جوميز الركلة الأولى، ثم سجل ميجيل ألميرون، وبرونو فالديز ورودريجو روجاس، ثم أهدر ديريليس جونزاليز الركلة الخامسة.
بذلك تصبح النتيجة (4-3) لصالح البرازيل بركلات الترجيح لتحسم تأهلها لنصف النهائي، منتظرة الفائر من مباراة الأرجنتين وفنزويلا.
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