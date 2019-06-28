الرافدين يعلن صرف دفعة جديدة من سلف المتقاعدين المدني والعسكري

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، انه "تم صرف دفعة جديدة من سلف المتقاعدين المدنيين والعسكريين لأكثر من 2800 متقاعد".

وأوضح البيان ان "صرف تلك السلفة تم عن طريق ابلاغ المتقاعد عبر إرساله رسالة نصية تخطره بمنحه السلفة وذلك بعد ان استكمل كافة الإجراءات القانونية لمنحه اياها وصرفها عن طريق أدوات الدفع الالكتروني والتي تمت تعبئة الرصيد المالي اليها".

