العراق وايران.. تعاون لانتاج فيلم مشترك وترميم طاق كسرى

وقال الحمداني عقب استقباله المستشار الثقافي الإيراني في العراق، إن البلدين يعتزمان إنتاج فيلم مشترك حول جرائم "داعش" الارهابية، مبينا أن السينما الايرانية انتجت العديد من الأفلام وعرض بعضها في العراق مثل فيلم النبي محمد (ص) وفيلم "بتوقيت الشام".واشار وزير الثقافة إلى ان وفداً ايرانياً سيقوم بزيارة العراق لمناقشة ترميم طاق كسرى الأثري جنوب بغداد.

وسبق أن حذر نواب عن منطقة المدائن، جنوبي مدينة بغداد، من انهيار طاق كسرى بسبب الاهمال، مطالبين بتشكيل خلية ازمة للمحافظة على ما تبقى من هذا الصرح.

يشار الى أن إيوان المدائن (إيوان كسرى أو طاق كسرى)، هو الأثر الباقي من أحد قصور كسرى آنوشروان، يقع جنوب مدينة بغداد في موقع مدينة قطسيفون الواقعة في منطقة المدائن التابعة إداريا إلى محافظة بغداد، وتعرف محليا ولدى العامة بـ (سلمان باك) على اسم الصحابي الشهير سلمان المحمدي الفارسي المدفون هناك.