انطلاق أعمال قمة مجموعة العشرين في اليابان

وافتتح اجتماع القمة الذي سيهيمن عليه مناقشات مثيرة للجدل حول التجارة والتوترات الجيوسياسية وتغير المناخ، رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، قائلا: "لدينا فرصة كبيرة في هذه القمة لتشجيع ننمو الاقتصادي العالمي".من جانبه، قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب: "نسعى لمستقبل تستفيد فيه جميع شعوب العالم من الاقتصاد الرقمي".

ومن المتوقع أن تناقش القمة 8 مواضيع أساسية على أجندة الاجتماعات هي الاقتصاد العالمي وتمكين المرأة والتنمية والتجارة والاستثمار والابتكار والصحة والبيئة والطاقة بالإضافة إلى ملف التوظيف.

وتستضيف مدينة أوساكا اليابانية، يومي 28 و29 حزيران/ يونيو الحالي، قمة مجموعة "العشرين الكبار" بنسختها لهذا العام. وتواجه الدول الأعضاء العديد من التحديات الاقتصادية والسياسية، وستكون هذه أول قمة لمجموعة العشرين تستضيفها اليابان.

