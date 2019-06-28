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انطلاق أعمال قمة مجموعة العشرين في اليابان

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بدأت مجموعة العشرين أعمالها في مدينة أوساكا اليابانية، صباح اليوم الجمعة، بمشاركة 37 دولة ومنظمة.
وافتتح اجتماع القمة الذي سيهيمن عليه مناقشات مثيرة للجدل حول التجارة والتوترات الجيوسياسية وتغير المناخ، رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، قائلا: "لدينا فرصة كبيرة في هذه القمة لتشجيع ننمو الاقتصادي العالمي".

من جانبه، قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب: "نسعى لمستقبل تستفيد فيه جميع شعوب العالم من الاقتصاد الرقمي".

ومن المتوقع أن تناقش القمة 8 مواضيع أساسية على أجندة الاجتماعات هي الاقتصاد العالمي وتمكين المرأة والتنمية والتجارة والاستثمار والابتكار والصحة والبيئة والطاقة بالإضافة إلى ملف التوظيف.

وتستضيف مدينة أوساكا اليابانية، يومي 28 و29 حزيران/ يونيو الحالي، قمة مجموعة "العشرين الكبار" بنسختها لهذا العام. وتواجه الدول الأعضاء العديد من التحديات الاقتصادية والسياسية، وستكون هذه أول قمة لمجموعة العشرين تستضيفها اليابان.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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