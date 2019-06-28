الخارجيّة العراقية: أمن السفارات خط احمر لا نسمح بتجاوزه

أكدت وزارة الخارجيّة العراقية، الجمعة، التزامها بحرمة البعثات الدبلوماسيّة في بغداد، مشددة على أن أمن السفارات خط احمر لا يسمح بتجاوزه.
واضافت ان "أمن السفارات خط احمر لا نسمح بتجاوزه"، مشيرة الى أنَّ "السلطات الأمنيَّة قد اتخذت جميع الإجراءات".
وأوضحت "نبذل أقصى الجُهُود في مُلاحَقة المتسبِّبن، والمُحرِّضين على هذه الأعمال"، لافتة الى "القاء القبض على عدد منهم، لأحالتهم إلى القضاء لينالوا قصاصهم العادل، علاوة على اتخاذ التدابير اللازمة لحماية مبنى السفارة البحرينيّة ضدّ أيّ اقتحام، أو اعتداء على موظفيها، ومنع أيِّ إخلال بأمنها".
وختمت وزارة الخارجية العراقية بيانها بالقول "نُعرِب عن أنّ مثل هذه الأفعال لن نسمح بأن تؤثر في العلاقات الأخويَّة التي تربط البلدين".
واعربت الحكومة العراقية، عن اسفها الشديد لقيام عدد من المتظاهرين بالتجاوز على مبنى سفارة البحرين (مساء يوم امس الخميس)، مؤكدة ان الاجهزة الامنية كافة اتخذت الاجراءات الحازمة والفورية لإخراجهم من السفارة وكذلك لإعادة النظام وتوفير الحماية اللازمة واعتقال المتسببين تمهيدا لتقديمهم الى القضاء.
يذكر ان متظاهرين غاضبين اقتحموا (مساء الخميس 27 حزيران 2019)، مقر السفارة البحرينية في منطقة المنصور ببغداد احتجاجا على صفقة القرن وورشة المنامة التي رفضها، حيث قاموا بانزال العلم البحريني ورفع العلم الفلسطيني بدلا عنه.
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