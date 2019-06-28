الان تتابع ترامب يطلب من بوتين عدم التدخل في الانتخابات الأمريكية القادمة والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل طوكيو- الخليج 365:
طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من نظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال لقاء جمعهما على هامش قمة مجموعة العشرين، عدم التدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية القادمة.
وقال ترامب لبوتين بعد أن سأل أحد الصحفيين الرئيس الأمريكي عما إذا كان سيحذر نظيره الروسي من التدخل: “لا تتدخل في الانتخابات من فضلك”، حسبما نقلت وكالة أنباء بلومبرج.
ولم يرد بوتين على طلب ترامب، لكنهما ابتسما بعد ذلك، حسب المصدر نفسه.
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