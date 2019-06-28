خارجية الإمارات استنكرت اقتحام سفارة البحرين ببغداد: لصون مقار البعثات الدبلوماسية

استنكرت ​وزارة الخارجية​ ​الإمارات​ية "اقتحام سفارة ​البحرين​ في العاصمة العراقية ​بغداد​"، داعيةً ​الحكومة العراقية​ إلى "القيام بمسؤولياتها تجاه المحافظة على الالتزامات الدولية الواضحة بموجب المعاهدات الدولية التي تضمن أمن العمل الدبلوماسي".

وفي بيان لها، شددت الخارجية الإماراتية على "ضرورة صون مقار ​البعثات الدبلوماسية​ وتوفير الحماية لها التزاما بالقانون الدولي واتفاقية ​فيينا​ للعلاقات الدبلوماسية"، مؤكدةً "وقوف الإمارات التام مع البحرين في مواجهة أي تهديد يمس أمنها وأمن بعثاتها الدبلوماسية"، مستنكرة "عملية التحشيد التي تقوم بها بعض الجهات تجاه البحرين".

واقتحم متظاهرون مساء أمس مقر السفارة البحرينية في منطقة المنصور وسط العاصمة ‍بغداد، احتجاجا على "​صفقة القرن​" و"ورشة البحرين"، حيث قاموا بإنزال العلم البحريني ورفع ​العلم الفلسطيني​ بدلا عنه.