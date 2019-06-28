بوتين: الأوضاع في منطقة الخليج أصبحت قابلة للانفجار

اعتبر الرئيس الروسي، ​فلاديمير بوتين​ أن "الأوضاع في منطقة ​الخليج​ أصبحت قابلة للانفجار على خلفية التصعيد بين ​الولايات المتحدة​ و​إيران​".

وأوضح بوتين في مقابلة مع صحيفة "Financial Times" أن "الأوضاع في ​العالم​ بشكل عام ومنطقة الخليج بشكل خاص لم تصبح أفضل، بل العكس، صارت أكثر دراماتيكية وهي قابلة للانفجار".

ورأى أن "المشكلة ناجمة عن أحادية الجانب التي تمارسها الولايات المتحدة في سياساتها، إضافة إلى انعدام قواعد تشكل أساسا للنظام العالمي".

ويشهد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، منذ تموز الماضي، تصاعدا حادا بلغ ذروته بعد حادث إسقاط ​القوات​ الإيرانية ​طائرة​ استطلاع مسيرة أميركية، يوم 20 حزيران.

وأكدت سلطات إيران أنها "أسقطت بعد اختراقها المجال الجوي الإيراني، فيما أصرت ​واشنطن​ على أنها كانت تحلق فوق ​المياه​ الدولية".