مصادر القوات للجمهورية: حزب الله فوت علينا فرصة الانضمام لاتفاقية أوتاوا لنزع الالغام

علمت "​الجمهورية​" انّ ​مجلس الوزراء​ لم يوافق على انضمام لبنان الى "اتفاقية اوتاوا" لنزع الالغام، بسبب اعتراض وزراء "​حزب الله​" عليه كونه يقيّد عمل المقاومة في مواجهة ​اسرائيل​.

ولفتت مصادر "​القوات اللبنانية​" لـ"الجمهورية"، الى انّ "حزب الله" فوّت على لبنان مجدداً فرصة انضمامه إلى اتفاقية أوتاوا لحظر استعمال وتخزين وانتاج ونقل ​الألغام​ المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام، وذلك بسبب ترسانته العسكرية خارج إطار ​الدولة اللبنانية​.

وأسفت المصادر الى عدم إقرار الاتفاقية وتفويت مساعدات كبرى على لبنان، كان في إمكانها انقاذه من كابوس الألغام ومخاطرها".