علمت "الجمهورية" انّ مجلس الوزراء لم يوافق على انضمام لبنان الى "اتفاقية اوتاوا" لنزع الالغام، بسبب اعتراض وزراء "حزب الله" عليه كونه يقيّد عمل المقاومة في مواجهة اسرائيل.
ولفتت مصادر "القوات اللبنانية" لـ"الجمهورية"، الى انّ "حزب الله" فوّت على لبنان مجدداً فرصة انضمامه إلى اتفاقية أوتاوا لحظر استعمال وتخزين وانتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام، وذلك بسبب ترسانته العسكرية خارج إطار الدولة اللبنانية.
وأسفت المصادر الى عدم إقرار الاتفاقية وتفويت مساعدات كبرى على لبنان، كان في إمكانها انقاذه من كابوس الألغام ومخاطرها".
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر القوات للجمهورية: حزب الله فوت علينا فرصة الانضمام لاتفاقية أوتاوا لنزع الالغام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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