الجمهورية: ساترفيلد يعود إلى بيروت الثلاثاء المقبل

علمت "​الجمهورية​"، انّ الوسيط الاميركي في ملف ​ترسيم الحدود​ البحرية والبريّة ​ديفيد ساترفيلد​، سيعود الى ​بيروت​ الثلثاء المقبل لإجراء محادثات مع المسؤولين ال​لبنان​يين في شأن هذا الملف، حيث من المقرر أن يلتقي رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ الثلثاء، ويُنتظر ان ينقل الى المسؤولين الأجوبة الاسرائيلية حول الافكار التي طرحها لبنان، ويُفترض في ضوئها، إن كانت ملبية للطلب اللبناني، أن يتقرّر موعد إطلاق المفاوضات بين الجانبين، والمقرّرة في مقر قيادة "اليونيفيل" في ​الناقورة​، تحت علم الأُمم المتحدة وفي ضيافتها، وفي حضور ممثل عن الوسيط الاميركي.

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