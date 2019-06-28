دراسة: 92% من المواد المخدّرة غير القانونية التي يستخدمها الشباب هي من نوع الحشيشة

أظهرت نتائج الدراسة الإحصائية التي أعدّها مركز «سكون»، بالتعاون مع جمعية العناية الصحية (SIDIC)، حول استخدام المواد المخدّرة بين ​الشباب​ في لبنان ان 92% من المواد المخدّرة غير القانونية التي يستخدمها الشباب هي من نوع ​الحشيشة​، وبيّنت النتائج أنّ نحو 70% من متعاطي الحشيشة من الذكور في مقابل 28% من الاناث.

وبيّنت الدراسة أنّ المواد المخدّرة الأكثر استخداما في لبنان هي ​التبغ​ ومشتقاته بالدرجة الأولى بنسبة 65.22%، تليها ​الكحول​ (54.15%) فالحشيشة (23%) ثم ​الأفيون​. ومن بين المواد المخدّرة غير القانونية، احتلّت الحشيشة المرتبة الأولى في نسبة الاستخدام، تلاها ​الكوكايين​ وثم السيلفيا.

وشملت الدراسة 3274 شابة وشابا تراوحت أعمارهم بين 18 و35 عاما من مختلف المناطق، خصوصاً من ​بيروت​ وكسروان وصيدا وصور. وقال 25% من هؤلاء إنّهم استخدموا مواد مخدّرة غير قانونية، مرة على الأقل.

اللافت أن عدداً كبيراً من مستخدمي المخدّرات قالوا إن الحصول على مواد مخدرة غير قانونية "أمر سهل"، فيما صرّح 68% منهم بأنّهم يعرفون شخصا تم توقيفه بتهمة استخدام مخدّرات.

الدراسة كشفت أن غالبية المواد المخدّرة تستخدم بنسبة أكبر من الذكور (85% من مستخدمي السيلفيا وأكثر من 70% من مستخدمي الكوكايين). وفي حالة استخدام الكحول، تقاربت نسبة الذكور والإناث (51.23% و48.06% على التوالي).