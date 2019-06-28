دراسة: 92% من المواد المخدّرة غير القانونية التي يستخدمها الشباب هي من نوع الحشيشة

أظهرت نتائج الدراسة الإحصائية التي أعدّها مركز «سكون»، بالتعاون مع جمعية العناية الصحية (SIDIC)، حول استخدام المواد المخدّرة بين الشباب في لبنان ان 92% من المواد المخدّرة غير القانونية التي يستخدمها الشباب هي من نوع الحشيشة، وبيّنت النتائج أنّ نحو 70% من متعاطي الحشيشة من الذكور في مقابل 28% من الاناث.
وبيّنت الدراسة أنّ المواد المخدّرة الأكثر استخداما في لبنان هي التبغ ومشتقاته بالدرجة الأولى بنسبة 65.22%، تليها الكحول (54.15%) فالحشيشة (23%) ثم الأفيون. ومن بين المواد المخدّرة غير القانونية، احتلّت الحشيشة المرتبة الأولى في نسبة الاستخدام، تلاها الكوكايين وثم السيلفيا.
وشملت الدراسة 3274 شابة وشابا تراوحت أعمارهم بين 18 و35 عاما من مختلف المناطق، خصوصاً من بيروت وكسروان وصيدا وصور. وقال 25% من هؤلاء إنّهم استخدموا مواد مخدّرة غير قانونية، مرة على الأقل.
اللافت أن عدداً كبيراً من مستخدمي المخدّرات قالوا إن الحصول على مواد مخدرة غير قانونية "أمر سهل"، فيما صرّح 68% منهم بأنّهم يعرفون شخصا تم توقيفه بتهمة استخدام مخدّرات.
الدراسة كشفت أن غالبية المواد المخدّرة تستخدم بنسبة أكبر من الذكور (85% من مستخدمي السيلفيا وأكثر من 70% من مستخدمي الكوكايين). وفي حالة استخدام الكحول، تقاربت نسبة الذكور والإناث (51.23% و48.06% على التوالي).
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