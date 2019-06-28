ترامب: نسعى لمستقبل تستفيد فيه جميع شعوب العالم من الاقتصاد الرقمي

أكد الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ خلال افتتاح قمة ​مجموعة العشرين​ في ​اليابان​ أنه "نسعى لمستقبل تستفيد فيه جميع شعوب ​العالم​ من ​الاقتصاد​ الرقمي ".

وشدد ترامب على ان "التدفق الحر للبيانات هو الأساس لنجاح الاقتصاد الرقمي".

هذا وانطلقت قمة العشرين رقم 14 في مدينة أوساكا غرب اليابان، بمشاركة 37 دولة ومنظمة. ويتوقع أن تشهد القمة مناقشة ملفات مهمة على رأسها تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، بالإضافة إلى ملف إيران.

ووفق ما جاء في الموقع الرسمي للقمة، فإن الهدف من القمة هو "تطوير سياسات فعالة لتحقيق تنمية مستدامة ومتوازنة، وخلق وظائف حقيقية لرفع مستويات المعيشة والرفاهية بين شعوب العالم".