الرئيس الصيني: منطقة الخليج تقف عند مفترق طرق الحرب والسلام

أشار الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى ان منطقة الخليج أصبحت الآن في وضع حساس للغاية و"تقف عند مفترق طرق الحرب والسلام".
وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" أن الرئيس الصيني أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس خلال لقاء على هامش قمة مجموعة العشرين في أوساكا بأن الصين تقف دائما إلى جانب السلام وتعارض الحرب.
وتشهد منطقة الشرق الأوسط تصاعد لأزمة بين الولايات المتحدة وإيران بعد أن انسحبت واشنطن في أيار 2018 من الاتفاق الدولي حول البرنامج النووي الإيراني الذي تم التوصل إليه عام 2015 لتزداد حدة التوتر بين البلدين، وأعادت واشنطن فرض عقوبات مشدّدة على إيران، خصوصا في قطاع النفط.
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