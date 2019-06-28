الرئيس الصيني: منطقة الخليج تقف عند مفترق طرق الحرب والسلام

أشار الرئيس ​الصين​ي ​شي جين بينغ​ إلى ان منطقة ​الخليج​ أصبحت الآن في وضع حساس للغاية و"تقف عند مفترق طرق الحرب والسلام".

وذكرت وكالة أنباء الصين ​الجديدة​ "شينخوا" أن الرئيس الصيني أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة ​أنطونيو غوتيريس​ خلال لقاء على هامش قمة ​مجموعة العشرين​ في أوساكا بأن الصين تقف دائما إلى جانب السلام وتعارض الحرب.

وتشهد منطقة ​الشرق الأوسط​ تصاعد لأزمة بين ​الولايات المتحدة​ و​إيران​ بعد أن انسحبت ​واشنطن​ في أيار 2018 من الاتفاق الدولي حول البرنامج ​النووي الإيراني​ الذي تم التوصل إليه عام 2015 لتزداد حدة التوتر بين البلدين، وأعادت واشنطن فرض ​عقوبات​ مشدّدة على إيران، خصوصا في قطاع النفط.