انطلاق قمة العشرين في مدينة أوساكا غرب اليابان بمشاركة 37 دولة ومنظمة

انطلقت قمة العشرين رقم 14 في مدينة أوساكا غرب اليابان، بمشاركة 37 دولة ومنظمة. وقد وصل قادة الدول وممثليها تباعاً إلى مقر القمة.
ويتوقع أن تشهد القمة مناقشة ملفات مهمة على رأسها تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، بالإضافة إلى ملف إيران.
وكان زعماء الاتحاد الأوروبي حذروا في وقت سابق الجمعة من الأضرار التي يتعرض لها الاقتصاد العالمي جراء تصاعد تلك الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
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