انطلاق قمة العشرين في مدينة أوساكا غرب اليابان بمشاركة 37 دولة ومنظمة

انطلقت ​قمة العشرين​ رقم 14 في مدينة أوساكا غرب ​اليابان​، بمشاركة 37 دولة ومنظمة. وقد وصل قادة الدول وممثليها تباعاً إلى مقر القمة. ويتوقع أن تشهد القمة مناقشة ملفات مهمة على رأسها تصاعد الحرب التجارية بين ​الولايات المتحدة​ و​الصين​، بالإضافة إلى ملف إيران. وكان زعماء ​الاتحاد الأوروبي​ حذروا في وقت سابق الجمعة من الأضرار التي يتعرض لها ​الاقتصاد العالمي​ جراء تصاعد تلك الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

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