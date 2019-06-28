اتهم المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأميركية ​جو بايدن​، الخميس، الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، بأنه جعل ​الولايات المتحدة​ في "وضع رهيب". كلام المرشح جو بايدن أتى في الليلة الثانية من المناظرات الديموقراطية التي تناقش مسائل ​الهجرة​ والرعاية الصحية وعدم المساواة الاقتصادية. يذكر ان بايدن عمل نائبا لباراك أوباما رئيس الولايات المتحدة السابع والأربعين في الفترة من عام 2009 إلى 2017. وهو عضو في الحزب الديموقراطي، كما كان عضوا في الكونغرس الأميركي من عام 1973 حتى أصبح نائب الرئيس في عام 2009.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بايدن: ترامب جعل الولايات المتحدة في وضع رهيب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.