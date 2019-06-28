شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل "محلية البرلمان" يعلن الحصول على موافقة بدعم مركزى شباب فى بنى سويف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب بدوى النويشى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه حصل على موافقة من وزارة الشباب والرياضة، بشأن تزويد مركزى شباب الميمون وبنى سليمان، بمركز الواسطى، بمحافظة بنى سويف، بأدوات رياضية.

وأضاف النويشى، فى بيان صادر له أمس الخميس، أنه تمت الموافقة على تزويد كل مركز شاب بـ15 ترابيزة، و60 كرسى، وترابيزة تنس طاولة، وترابيزة بلياردو، و10 كرة قدم، و1 كولدير، بالإضافة إلى حديقة أطفال لمركز شباب الميمون.

وأشار وكيل محلية النواب، أنه تم إنهاء إجراءات التوريد لمركز شباب بنى سليمان، مؤكداً أنه جارى أيضاً إنهاء الموافقة على توريد صالة جمانيزيوم "جيم" لها، كما أنه جارى اتخاذ الإجراءات اللازمة للتوريد لمركز شباب الميمون، مشيراً إلى أن ذلك يأتى ضمن الجهود المبذولة لدعم مراكز الشباب بمركز الواسطى ببنى سويف، ضمن المشروع القومى الجديد بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، الذى يهدف إلى رفع معدلات اللياقة البدنية للشباب فى المحافظات.