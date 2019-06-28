حالة الطقس: نهاية أسبوع مشمسة وغير حارة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يطرأ، اليوم، الجمعة، انخفاض على درجات الحرارة لتصبح حول المعدلات السنوية العامة لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الجو صافيًا وحارًا نسبيًا في وقت الظهيرة ولطيفًا ومعتدلًا في ساعات المساء والليل والفجر والصباح الباكر، بينما تكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية نهارًا وتتحول إلى شمالية غربية ليلا، ولا يستبعد هطول رذاذ من المطر في ساعات الليل المتأخر والفجر في بعض المناطق، خصوصًا في الشمال والساحل.

وغدًا، السبت، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة ليكون الطقس صيفيًا اعتياديًا في المناطق الجبلية وحارًا نسبيًا إلى حار في المناطق السهلية والمنخفضة وحارا جدًا في الأغوار، وفي ساعات الليل يسود طقس منعش ولطيف في الجبال ومعتدل في باقي المناطق. بينما تكون الرياح جنوبية غربية نهارًا وتتحول إلى شمالية غربية في الليل وتكون سرعة الرياح معتدلة وتنشط أحيانًا في الليل.

وبعد غدٍ، الأحد، لا يطرأ أي تغير يذكر على درجات الحرارة وتبقى ضمن معدلاتها، وتكون الأجواء غائمة جزئيًا ومنعشة في فترة الصباح الباكر مع فرصة لهطول رذاذ خصوصًا في الشمال والساحل، ومع ساعات النهار ترتفع درجات الحرارة وتكون الأجواء صيفية اعتيادية في مختلف المناطق الجبلية العالية والمتوسطة ويسود طقس حار نسبيًا إلى حار في المناطق السهلية والمنخفضة وطقس حار جدًا في الأغوار والبحر الميت، وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية وتتحول أحيانًا إلى شمالية غربية.