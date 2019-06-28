القدس - بواسطة محمد عز العرب - يطرأ، اليوم، الجمعة، انخفاض على درجات الحرارة لتصبح حول المعدلات السنوية العامة لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الجو صافيًا وحارًا نسبيًا في وقت الظهيرة ولطيفًا ومعتدلًا في ساعات المساء والليل والفجر والصباح الباكر، بينما تكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية نهارًا وتتحول إلى شمالية غربية ليلا، ولا يستبعد هطول رذاذ من المطر في ساعات الليل المتأخر والفجر في بعض المناطق، خصوصًا في الشمال والساحل.
وغدًا، السبت، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة ليكون الطقس صيفيًا اعتياديًا في المناطق الجبلية وحارًا نسبيًا إلى حار في المناطق السهلية والمنخفضة وحارا جدًا في الأغوار، وفي ساعات الليل يسود طقس منعش ولطيف في الجبال ومعتدل في باقي المناطق. بينما تكون الرياح جنوبية غربية نهارًا وتتحول إلى شمالية غربية في الليل وتكون سرعة الرياح معتدلة وتنشط أحيانًا في الليل.
وبعد غدٍ، الأحد، لا يطرأ أي تغير يذكر على درجات الحرارة وتبقى ضمن معدلاتها، وتكون الأجواء غائمة جزئيًا ومنعشة في فترة الصباح الباكر مع فرصة لهطول رذاذ خصوصًا في الشمال والساحل، ومع ساعات النهار ترتفع درجات الحرارة وتكون الأجواء صيفية اعتيادية في مختلف المناطق الجبلية العالية والمتوسطة ويسود طقس حار نسبيًا إلى حار في المناطق السهلية والمنخفضة وطقس حار جدًا في الأغوار والبحر الميت، وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية وتتحول أحيانًا إلى شمالية غربية.
كانت هذه تفاصيل خبر حالة الطقس: نهاية أسبوع مشمسة وغير حارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.