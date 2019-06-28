ترامب: لسنا في عجلة من أمرنا تجاه إيران

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتبر الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، اليوم، الجمعة، أنه "لا داعي للعجلة" في ما يتعلق بمسألة حل التوترات بين الولايات المتحدة وإيران والتي أثارت مخاوف من نشوب صراع عسكري، بينما حذّرته طهران من "وهم الحرب القصيرة".

وصرح ترامب في أوساكا اليابانيّة، حيث يجتمع زعماء العالم للمشاركة بقمة مجموعة العشرين، "لدينا كثير من الوقت. لا داعي للعجلة، يمكنهم اخذ وقتهم. لا يوجد إطلاقا أي ضغط"، وأضاف "نأمل بأن ينجح الأمر بنهاية المطاف. إذا نجح، سيكون ذلك جيدا، وبحال العكس، فإنكم ستسمعون بذلك".

إلّا أن تصريحات ترامب هذه تتناقض مع اللهجة العدائية التي اعتمدها في الأيام الماضية.

وتطرق ترامب، الأربعاء، إلى إمكان اندلاع حرب مع إيران لا يتوقع "أن تطول كثيرًا"، وأعرب في مقابلة أجرتها معه "بزنس فوكس نيوز" عن أمله بـ"ألا يحصل ذلك"، قبل أن يضيف "لكننا في وضع قوي للغاية في حال حدوث أي شيء. ولن تطول (الحرب) كثيرًا. ولا أتحدث هنا عن إرسال جنود على الأرض".

ثم عاد وأعلن في وقت لاحق أن القادة الإيرانيين سيكونون "أغبياء" و"أنانيين" إذا رفضوا التفاوض من أجل التوصل لاتفاق يجنبهم التعرض للعقوبات التي فرضتها واشنطن.

وأمس الخميس، حذرت إيران ترامب من الوقوع في "وهم الحرب القصيرة" عليها، إذ كتب وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، على تويتر أن فكرة "الحرب القصيرة مع إيران مجرد وهم"، معتبرا أن تصريحات ترامب "تهدّد السلام".

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وفي فيينا وعشية اجتماع حول الاتفاق النووي الايراني الموقع عام 2015، أفاد دبلوماسي غربي أن مخزون اليورانيوم القليل التخصيب في إيران لن يتجاوز النسبة المسموح بها بموجب الاتفاق، بخلاف ما كانت أعلنته طهران.

وشهدت العلاقات المتوترة أصلا بين إيران والولايات المتحدة منذ أكثر من 40 عاما، تصعيدا خطيرا منذ نحو شهرين، بعد بدء العمل بعقوبات أميركية قاسية جدًا على إيران.

وبلغ التوتر درجة خطيرة مع قيام إيران بإسقاط طائرة مسيرة اميركية في العشرين من حزيران/يونيو، إثر تعرض ناقلات نفط لاعتداءات نسبتها واشنطن إلى طهران التي نفت ذلك.

وفي اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الثلاثاء، قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، إن إيران لا تسعى إلى الحرب "مع أي دولة" ولا حتى مع الولايات المتحدة.

لكن طهران تواصل إرسال التحذيرات في الوقت نفسه.