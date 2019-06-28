بدء أعمال قمة دول مجموعة العشرين بأوساكا في اليابان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - انطلقت أعمال قمة مجموعة العشرين رسميا في مدينة أوساكا باليابان، بمشاركة 37 دولة ومنظمة.





وبدأت أعمال القمة بكلمة لرئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، تلاها كلمة من الرئيس الصيني شي جين بينغ.

وكان قادة الدول وممثليها قد وصلوا صباحاً إلى مقر القمة التي يتوقع أن تشهد مناقشة ملفات هامة على رأسها الحلول المحتملة للحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

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ووقبيل الانعقاد حذر زعماء الاتحاد الأوروبي من الأضرار التي يتعرض لها الاقتصاد العالمي جراء تصاعد تلك الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وقال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر في مؤتمر صحفي إن العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين "صعبة" وتسهم في تباطؤ في الاقتصاد العالمي.

وأضاف أن الاتحاد الأوروبي يعمل عن كثب مع الولايات المتحدة والصين واليابان بشأن إصلاح منظمة التجارة العالمية.