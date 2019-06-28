توكل كرمان.. لماذا سحب جائزة السلام واجبًا

يوما يلو الآخر تنكشف حقيقة الدور الذي لعبته الإخوانية توكل كرمان كمعول هدم يسعى لخراب وتقسيم المنطقة العربية عبر دعم الإرهاب وبث رسائل الحقد والكراهية.

وتستغل الإخوانجية اليمنية توكل كرمان جائزة نوبل للسلام التي منحت لها لأسباب معروفة وبتمويل مفضوح في الدعاية للعنف والإرهاب.



وانطلقت الأحد الماضي، فعاليات الحملة الدولية لسحب جائزة نوبل من "حرباء الإخوان" توكل كرمان، على خلفية استمرار دعمها للإرهاب وتحريضها ضد الأنظمة العربية.

ورحب حقوقيون بالحملة التي اعتبروها تصحيح لوضع خاطيء، وأكدوا أن تكثيف الجهود العربية لكشف حقيقة دور "كرمان" التخريبي في المنطقة ستسهم بشكل فعال في نزع الجائزة غير المستحقة منها.

وقالت الحقوقية المصرية داليا زيادة، مدير المركز المصرى للدراسات الديمقراطية الحرة إن منح "كرمان جائزة نوبل للسلام في عام 2011 جاء في إطار سياسية التودد التي كانت يمارسها الغرب للتقرب من تنظيم الإخوان الإرهابي، الذي لم تخفي "كرمان" يوما انتمائها إليه، بالرغم من جرائمه المعلنة بحق المصريين والعرب خلال السنوات الماضية، بل تعتز وتفخر بكونها جزء من هذا الكيان الإرهابي ولا تتوقف عن التحريض علي العنف باسم الحرية.

وأكدت زيادة في تصريح لـ"العين الإخبارية" أن المطالبة بسحب الجائزة من الإخوانية توكل كرمان هي محاولة لتصحيح وضع خاطيء، مشيرة إلي أن مسألة سحب الجائزة منها أمر وارد الحدوث، نظراً للرمزية السياسية للجائزة على مستوى العالم، لكن يمكننا كشف حقيقة توكل كرمان أمام الرأى العام العالمى، وهو ما سيفقدها مصداقيتها التى اكتسبتها زوراً عبر منحها الجائزة.





Advertisements

وكانت دولة قطر، سهلت حصول "كرمان"، على جائزة نوبل، من خلال الرشاوى المالية، حيث تستغل الإخوانية حصولها على جائزة نوبل للسلام عام 2011 للتنقل في عدد من دول العالم لجمع الأموال وتحويلها من وإلى الجماعات الإرهابية في اليمن ودول أخرى برعاية قطرية.

الحقوقي المصري هيثم شرابي قال إن "كرمان" ارتكبت جرائم لا تغتفر بحق شعب اليمن والشعوب العربية، وهي بوق إخواني لا يتوقف عن بث العنف والكراهية علانية، ولا تخجل من التحريض علي العنف بجميع البلاد العربية وتستثني فقط قطر، موضحًا أنها مارست دورا تخريبيا في بلدها ثم استقرت في نعيم أسنطلول برعاية إخوانية ولا تعبأ بالمأساة الإنسانية التي يعيشها اليمنيون.

وأكد "شرابي" لـ"العين الإخبارية" أن منح جائزة نوبل للسلام لشخصية دائمة التحريض علي ممارسة العنف والإرهاب وتعلن انضمامها لتنظيم إرهابي بشكل صريح، أمر مخالف للعقل والمنطق ومن الضروري أن تمارس المنظمات العربية والغربية دورها لسحب الجائزة منها.

وقال محمد الدليمي الأمين العام لمؤسسة المرأة العربية ورئيس حملة سحب جائزة نوبل من توكل كرمان إن البرنامج التنظيمي لهذه الحملة يتضمن جملة من المنتديات والندوات الصحفية والإعلامية في عدد من العواصم العربية والعالمية مثل القاهرة، باريس، لندن، جنيف، وواشنطن ونيورك، وأديس أبابا حيث مقر الاتحاد الأفريقي ولقاءات مع عدد من الحائزين على جوائز نوبل للتعريف بممارسات توكل السلبية الضارة.

موضحًا أن هذه الفعاليات قد صاغها فريق مهني متخصص تهدف الى خلق رأي عام دولي ضاغط لدفع الاكاديمية السويدية ولجنة نوبل للسلام في النرويج للتراجع عن قرار خاطئ اتخذته بمنح توكل كرمان هذه الجائزة التي أثارت لغطاً واستهجاناً كبيرين عند منحها لأمرأة لا تستحقها وتحصلت عليها بطرق ملتوية خدعت بها جمعيات ومنظمات حقوقية وصحف ساهمت في خداع الرأي العام والقائمون على تنظيم نوبل للسلام لشخصية مغمورة كل ما قامت به هو انتماؤها لحركة مصنفة إرهابية تعمل ليل نهار على نشر الإرهاب والدمار والفوضى في البلدان العربية .

وأكد الكاتب السعودى خالد السليمان، أنه لو كانت توكل كرمان تستحق أى جائزة فيجب أن نمنحها جائزة الحرب والدمار خاصة وأن نشاطها يتمثل فى التحريض وأعمال الفوضى والعنف ما ينتج عنه إراقة الدماء فى الدول العربية.





وأوضح "السلمان" أن فوز توكل كرما بجائزة نوبل أثار شكوكا عديدة حول ماهية عملها فهى لم تكن يوما داعية سلام بل مسعرة نيران-على حد قوله، وكانت مدفوعة بأهداف حزبية أثبتت الأيام أنها المحرك الحقيقي لما سمى بالربيع العربى الذى استغل الشعوب وأراق دمائها لتحقيق هدف فئة معينة من أجل الوصول للسلطة.

ومن جانبها أوضحت نوال الإدريسي مستشارة الحملة الدولية بأنها تسعي للعمل بمثابرة ومبادرات ذكية ومدروسة لإرساء سابقة في فضاء نوبل بأنه لا بد من تصحيح الأخطاء مهما كانت أسس وتقاليد الجائزة لأن الرجوع عن الخطأ فضيلة إنسانية في كل ثقافات الشعوب ويجب الإنصياع لمطالبات الرأي العام الدولي والهيئات الدولية بضرورة تجريد كرمان من حق حمل اسم نوبل للسلام وجلبها للعدالة عبر الإنتربول الدولي لتنال جزاءها العادل جراء ما ترتكبه من تحريض ودعم الإرهاب بكل أشكاله.