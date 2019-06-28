شكرا لقرائتكم ترمب: لسنا مستعجلين بشأن إيران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب الجمعة إنه "لا داعي للعجلة" بما يتعلق بمسألة حل التوترات بين الولايات المتحدة وإيران التي أثارت مخاوف من نشوب صراع عسكري.

وصرح ترمب في أوساكا حيث يجتمع زعماء العالم للمشاركة بقمة مجموعة العشرين "لدينا كثير من الوقت. لا داعي للعجلة، يمكنهم أخذ وقتهم. لا يوجد أي ضغط إطلاقاً".

من جهة أخرى، مارس وزير الدفاع الأميركي الخميس ضغوطاً على حلفاء حلف الأطلسي للانضمام لجهود بلاده في تشديد الخناق على إيران وضمان أمن السفن في الخليج بعد سلسلة هجمات في الممر البحري الاستراتيجي.

إدانة طهران علانية

ومع تصاعد التوتر الأميركي الإيراني، طالب وزير الدفاع الأميركي بالوكالة مارك إسبر دول الحلف بدعم واشنطن عبر إدانة إيران علانية ودراسة تشكيل تحالف بحريّ لحماية حرية الملاحة في المنطقة.

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وبعد أن صرّح ترمب، في وقت سابق، أنّ أي نزاع مع إيران لن "يطول كثيراً"، شدّد إسبر أن بلاده تريد تفادي اندلاع نزاع والعودة إلى المسار الدبلوماسي.

وضاعفت واشنطن العقوبات الاقتصادية على طهران بعد أن أسقطت طائرة مسيّرة في الخليج، بعد سلسلة من الاعتداءات على ناقلات نفط قالت واشنطن إنّ إيران مسؤولة عنها.

تدويل قضية إيران

وناقش وزراء دفاع الحلف الأزمة اثناء اجتماعهم في بروكسل، حيث قال إسبر إنّ بلاده تسعى "لتدويل" قضية إيران، بعد أن دعا وزير الخارجية الأميركي الأسبوع الفائت لتشكيل "تحالف دوليّ" للتعامل مع إيران.

وقال إسبر إنّه حضّ حلفاء بلاده على "النظر في (إصدار) بيانات تدين سلوك إيران السيئ وإبراز أننا نحتاج إلى حرية الملاحة في مضيق هرمز".

كما ضغط عليهم لدراسة تشكيل تحالف قال إنّه يمكنه "النظر في كل شيء من مراقبة الحدود البحرية بما في ذلك المراقبة الجوية إلى تتبع سير السفن لحماية المرر المائي الدوليّ وقد يتضمن حتى مواكبة" السفن.