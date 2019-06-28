توك شو
عرضت قناة اكسترا نيوز مقطع فيديو مباشر من اليابان يوضح وصول قادة قمة مجموعة العشرين G20 ، إلى أوساكا في دولة اليابان للمشاركة فى قمة الـ عشرين.
ويشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة مجموعة العشرين G20، والتي ستعقد بمدينة أوساكا، وتأتي مشاركة الرئيس بقمة مجموعة العشرين تلبيةً لدعوة من رئيس الوزراء الياباني الذي تتولى بلاده الرئاسة الحالية للمجموعة، وذلك في ضوء رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، إلى جانب العلاقات الوثيقة والمتنامية التي تربط بين مصر واليابان، وما تمثله مصر من ثقل على الصعيدين الإقليمي والدولي.
ومن المقرر أن يركز...
كانت هذه تفاصيل خبر بث مباشر.. إستمرار توافد قادة قمة مجموعة العشرين G20 إلى أوساكا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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