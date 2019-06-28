وزارة التربية اصدرت نتائج "البريفيه" على موقع الوزارة

اصدرت ​وزارة التربية​ نتائج ​الشهادة المتوسطة​ "البريفيه" في وقت متأخر من بعد منتصف ليل امس على موقع الوزارة الالكتروني، كذلك تلقى ​الطلاب​ رسائل نصية عبر ​الهاتف​. لمعرفة النتائجانقر على الرابط

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