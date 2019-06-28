حنكش: ما حصل في تعيينات المجلس الدستوري غير مسموح

أشار عضو كتلة "الكتائب" النائب النائب إلياس حنكش، في حديث صحفي إلى ان "ما حصل في تعيينات المجلس الدستوري غير مسموح بالشكل لأن فيه الكثير من قلة الاحترام للنواب الذين لم يطّلعوا على السير الذاتية للمرشحين إلا عند طلبهم ذلك خلال الجلسة النيابية".
وأضاف: "للأسف أنهم باعتمادهم نهج المحاصصة يضعون يدهم على آخر مرجع ديمقراطي في البلد، هو المجلس الدستوري الذي قَبِل 3 طعون تقدم بها حزبنا في السنوات الماضية".
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