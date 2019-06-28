حنكش: ما حصل في تعيينات المجلس الدستوري غير مسموح

أشار عضو كتلة "الكتائب" النائب النائب إلياس حنكش، في حديث صحفي إلى ان "ما حصل في تعيينات ​المجلس الدستوري​ غير مسموح بالشكل لأن فيه الكثير من قلة الاحترام للنواب الذين لم يطّلعوا على السير الذاتية للمرشحين إلا عند طلبهم ذلك خلال الجلسة النيابية".

وأضاف: "للأسف أنهم باعتمادهم نهج ​المحاصصة​ يضعون يدهم على آخر مرجع ديمقراطي في البلد، هو المجلس الدستوري الذي قَبِل 3 طعون تقدم بها حزبنا في السنوات الماضية".