مصادر الاشتراكي للشرق الاوسط: لا مخاوف لدينا من موضوع التعيينات

ردت مصادر ​الحزب التقدمي الاشتراكي​ على سؤال لـ"الشرق الأوسط" حول ما إذا كان تعيين الأعضاء الـ5 للمجلس الدستوري بالتوافق بدد هواجسهم، قائلة: "لا مخاوف لدينا من موضوع ​التعيينات​، لكننا ندرك في الوقت ذاته استحالة تجاوز ​وليد جنبلاط​ في التعيينات، وعلى الجميع أن يدرك ذلك".

وأضافت المصادر: "في النهاية ثمة آليات سبق أن اتُّفق عليها لإتمام التعيينات، ويجب احترامها".