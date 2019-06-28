مصادر للاخبار: رئيس بلدية بعبدا حقق فوزا جديدا ضد من يريد اسقاطه

ذكرت "​الاخبار​" انه بعدما طرح بعض أعضاء مجلس ​بلدية بعبدا​ الثقة برئيس ​البلدية​ أنطوان الحلو، من دون أن ينجحوا في إسقاطه، رأى الفريق المؤيد لـ"الريس" أنه فوز جديد يحققه على رئيس ​بلدية الحازمية​ المجاوِرة، ​جان الأسمر​. ويقول مؤيدون للحلو إن الأسمر تمكن من استمالة بعض أعضاء بلدية بعبدا لينقلبوا على الحلو ويطعنوا برئاسته كونه رأس الحربة في وجهه، وهو الذي "استرجع" الأرض "المسلوخة" من نطاق بعبدا منذ 30 عاماً.

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