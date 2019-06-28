ترامب: لسنا في عجلة للتوصل إلى حل بشأن الأزمة مع إيران

أكد الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، أن بلاده ليست في عجلة للتوصل إلى حل بشأن الأزمة مع ​إيران​، معربا عن أمله التوصل إلى حل إيجابي بهذا الصدد.

وقال ترامب خلال لقاء رئيس الوزراء الياباني ​شينزو آبي​ على هامش قمة العشرين: "ما زال لدينا متسع من الوقت، لسنا في عجلة من أمرنا، فليأخذوا وقتهم، لا يوجد أي ضغط على الإطلاق".

وأضاف: "نأمل في النهاية تحقيق ذلك أي التوصل إلى حل إيجابي وإذا كان الأمر كذلك، حسنا، إن لم يكن، فأنتم تعرفون".

يذكر لنه بدأت الأزمة بين ​الولايات المتحدة​ وإيران بعد أن انسحبت ​واشنطن​ في أيار 2018 من الاتفاق الدولي حول البرنامج ​النووي الإيراني​ الذي تم التوصل إليه عام 2015 لتزداد حدة التوتر بين البلدين، وأعادت واشنطن فرض ​عقوبات​ مشدّدة على إيران، خصوصا في قطاع النفط.