ترامب: لسنا في عجلة للتوصل إلى حل بشأن الأزمة مع إيران

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن بلاده ليست في عجلة للتوصل إلى حل بشأن الأزمة مع إيران، معربا عن أمله التوصل إلى حل إيجابي بهذا الصدد.
وقال ترامب خلال لقاء رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي على هامش قمة العشرين: "ما زال لدينا متسع من الوقت، لسنا في عجلة من أمرنا، فليأخذوا وقتهم، لا يوجد أي ضغط على الإطلاق".
وأضاف: "نأمل في النهاية تحقيق ذلك أي التوصل إلى حل إيجابي وإذا كان الأمر كذلك، حسنا، إن لم يكن، فأنتم تعرفون".
يذكر لنه بدأت الأزمة بين الولايات المتحدة وإيران بعد أن انسحبت واشنطن في أيار 2018 من الاتفاق الدولي حول البرنامج النووي الإيراني الذي تم التوصل إليه عام 2015 لتزداد حدة التوتر بين البلدين، وأعادت واشنطن فرض عقوبات مشدّدة على إيران، خصوصا في قطاع النفط.
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