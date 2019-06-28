بوتين: أي محاولة لتدمير منظمة التجارة العالمية غير مقبولة

رأى الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ أنه "لا ينبغي إجبار ​كوريا الشمالية​ على نزع سلاحها، بل ضمان "أمنها غير المشروط".

وأشار بوتين في مقابلة مع صحيفة "​فايننشال تايمز​" البريطانية إلى انه "نحن بحاجة إلى التحدث الآن ليس حول كيفية جعل كوريا الشمالية القيام بنزع سلاحها، ولكننا بحاجة إلى التفكير في كيفية ضمان ​الأمن​ غير المشروط لكوريا الشمالية، وكيف تجعل أي بلد في ​العالم​، بما في ذلك كوريا الشمالية يشعر بالأمان، يشعر بالحماية بموجب قواعد القانون الدولي، الذي يتم الالتزام به بدقة من قبل كافة أعضاء ​المجتمع الدولي​. هذا ما يجب أن نفكر فيه".

وأضاف بوتين: "سواء كنا نعترف بكوريا الشمالية كقوة نووية أم لا، فإن عدد الأسلحة النووية لديها لن يتناقص. نحن نحتاج إلى الانطلاق من الواقع، والواقع هو أن هذا المبدأ (إجبار كوريا الشمالية على نزع سلاحها) يشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين". وشدد على ان " أي محاولة لتدمير منظمة التجارة العالمية غير مقبولة".

من جهة أخرى، أكد بوتين ان "من المهم القضاء على بؤر التوتر المتبقية في سوريا والعمل على عودة اللاجئين وإنعاش الاقتصاد".