وصول قادة الدول وممثليها إلى مقر انعقاد قمة العشرين في أوساكا

وصل قادة الدول وممثليها إلى مقر انعقاد قمة العشرين في أوساكا اليابانية على ان تنطلق بعد قليل.
يذكر ان مدينة أوساكا اليابانية، تستضيف يومي 28 و29 حزيرانالحالي، قمة مجموعة "العشرين الكبار" بنسختها لهذا العام. وتواجه الدول الأعضاء العديد من التحديات الاقتصادية والسياسية، وستكون هذه أول قمة لمجموعة العشرين تستضيفها اليابان.
ووفق ما جاء في الموقع الرسمي للقمة، فإن الهدف منها هو "تطوير سياسات فعالة لتحقيق تنمية مستدامة ومتوازنة، وخلق وظائف حقيقية لرفع مستويات المعيشة والرفاهية بين شعوب العالم".
وعلى هامش القمة، ستعقد عدد من اللقاءات الثنائية بين رؤساء الدول للتباحث في القضايا ذات الاهتمام المشترك.
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