الارشيف / اخبار العالم

وصول قادة الدول وممثليها إلى مقر انعقاد قمة العشرين في أوساكا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

وصل قادة الدول وممثليها إلى مقر انعقاد ​قمة العشرين​ في أوساكا ​اليابان​ية على ان تنطلق بعد قليل.

يذكر ان مدينة أوساكا اليابانية، تستضيف يومي 28 و29 حزيرانالحالي، قمة مجموعة "العشرين الكبار" بنسختها لهذا العام. وتواجه الدول الأعضاء العديد من التحديات الاقتصادية والسياسية، وستكون هذه أول قمة ل​مجموعة العشرين​ تستضيفها اليابان.

ووفق ما جاء في الموقع الرسمي للقمة، فإن الهدف منها هو "تطوير سياسات فعالة لتحقيق تنمية مستدامة ومتوازنة، وخلق وظائف حقيقية لرفع مستويات المعيشة والرفاهية بين شعوب ​العالم​".

وعلى هامش القمة، ستعقد عدد من اللقاءات الثنائية بين رؤساء الدول للتباحث في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وصول قادة الدول وممثليها إلى مقر انعقاد قمة العشرين في أوساكا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا